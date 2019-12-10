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الرياض – واشنطن – الوكالات: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» فجر امس.

كما نقل ولي العهد السعودي للرئيس الأميركي مشاعر الشعب السعودي، الذي عبَّر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة. وجدد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأميركية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى يوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر اطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتجت عنه وفاة واصابة عدد من المواطنين الأميركيين.

وقدّم الملك سلمان تعازيه وخالص مواساته لترامب ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير.

في غضون ذلك أعلنت رئيسة فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي في مؤتمر صحافي، أن المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة، عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأميركية في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما أوردت وكالة رويترز. وقالت راشيل روخاس المحققة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الاتحادي في جاكسونفيل، ان مطلق النار استخدم في الهجوم مسدس غلوك 45 عيار تسعة مليمترات اشتراه بشكل قانوني. كما أضافت أن المكتب يتعامل مع هذه القضية مثلما يتعامل مع قضايا اطلاق النار المماثلة بافتراض أنها عملية ارهابية، لكنها أكدت أن ذلك يتم بهدف السماح للمحققين باستخدام أدوات خاصة تمنح لهم في قضايا الارهاب. وقالت «نبذل كل ما في وسعنا لمعرفة الدافع، وأطلب الصبر حتى نتمكن من الوصول الى ذلك بصورة صحيحة» مضيفة أن فريق التحقيق يضم 80 ضابطا خاصا من المكتب و100 من الموظفين المعاونين لهم وعشرات المحققين التابعين لسلاح البحرية، وعدد من الوكالات الاتحادية الأخرى.

الى ذلك، أوضحت روخاس أن زملاءه من السعوديين المشاركين في التدريب يتحدثون مباشرة مع المحققين الأميركيين وان خروجهم من القاعدة محظور بأمر من الجيش السعودي. وأضافت «أشكر المملكة على تعهدها بالتعاون الكامل والتام».

