عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: عاد ملف تسمية شخصية سنية من أجل تشكيل حكومة جديدة في لبنان الى نقطة الصفر مجددا، مع اعلان المهندس سمير الخطيب، مساء أمس الأحد، الذي تردد اسمه في الكواليس خلال الفترة الماضية، انسحابه من سباق الرئاسة. ومنذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان عجزا بين الأحزاب السياسية على التوافق على اسم يشكل حكومة جديدة، في حين تستمر التظاهرات في الشارع، رفضا لعودة الوجوه السياسية، مطالبة بحكومة اختصاصيين بعيدا عن السياسيين الذين يتهمهم المتظاهرون بالفساد. ومع تأجيل رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية التي كان يفترض أن تعقد الاثنين الى 16 من الشهر الحالي، تدخل البلاد في نفق جديد مجهول، قد يشي باستمرار الأزمة، لاسيما مع تمسك السلطة السياسية بتشكيل حكومة تكنوسياسية (أي تجمع بين السياسيين والاختصاصيين)، الأمر الذي يرفضه الحراك في لبنان. على ضوء تلك التطورات السياسية، شهدت مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، صباح امس قطعا لعدة طرق رئيسة فيها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام. وأفادت بأن طرقا رئيسة ومحلية قطعت في المدينة فجرا، ومنها «ساحة النور البداوي جسر البالما والبحرية المنية ساحة حلبا طريق الهيكلية ضهر العين الضنيه محلة البياض طريق العبدة محلة وادي الجاموس وأوتوستراد البيرة والقبيات محلة السنديانة».