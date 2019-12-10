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بغداد- الوكالات: دخلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق في موجتها الثانية يومها الـ46 امس وسط مؤشرات تنذر بتعقيد المشهد مع ازدياد حالات اغتيال الناشطين وقصف معسكرات الجيش العراقي.

واغلقت أمس جميع مداخل مدينة كربلاء ومنع الدخول إليها باستثناء سكانها. أتت تلك الخطوات بعد تكرار الاعتداءات على الناشطين في المدينة، وكان آخرها اغتيال الناشط، فاهم الطائي، أمام منزله بعد عودته من التظاهر. وصباحاً شيع المئات في كربلاء (جنوب العراق) الطائي، مطالبين بمحاسبة الجناة.

أما في العاصمة العراقية، فتشهد ساحة التحرير وسط بغداد، بالإضافة إلى الساحات الأخرى القريبة منها هدوءاً حذرا والحال نفسه ينطبق على الجسور الثلاثة التي يتواجد عليها المتظاهرون منذ أسابيع عدة ألا وهي جسر الجمهورية والسنك والأحرار إلا أنه رغم هذا الهدوء، فقد قالت مصادر ان هناك تخوفاً من موجة الاغتيالات والتصفيات وحالات الخطف التي طالت ولا تزال ناشطين في ساحة التحرير خاصة أن الحكومة عاجزة عن معرفة الجهات المتورطة ومن يقف خلفها بحسب ما أكد بعض الناشطين.

وقال شهود عيان وناشطون لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان ساحة التحرير معقل المحتجين في بغداد لاتزال تستقبل المحتجين من احياء العاصمة وحتى من المحافظات المجاورة في اصرار واضح على ديمومة الضغط الجماهيري لتلبية المطالب.

وفي محافظة ميسان نجا الناشط المدني باسم الزبيدي من محاولة اغتيال مشابهة حيث اطلق مجهولون الرصاص عليه من دراجة نارية فأصابوه بمناطق متفرقة من جسده دون ان يتمكنوا من قتله وفقا لما اوردته قناة الشرقية الفضائية العراقية. كما نقلت القناة مناشدات لذوي عشرة ناشطين اختطفوا اثناء عودتهم من ساحة التحرير في بغداد الى مدينة كربلاء قبل ايام وهم يطالبون القوات الامنية بالكشف عن مصير ابنائهم.

وجاء هذا التصعيد بعد ليلة دامية يوم الجمعة اقتحمت فيها جماعات مسلحة ساحة الخلاني وقتلت وأصابت بالرصاص الحي العشرات من المحتجين السلميين وهو الامر الذي شكل صدمة في الشارع العراقي وقوبل بردود افعال مستنكرة من الامم المتحدة ومن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يأتي ذلك بينما أقر الحشد الشعبي بإطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد لكنه قال إن مسلحيه تدخلوا استجابة لاستنجاد متظاهرين تعرضوا للاعتداء من مخربين اشتبكوا مع مسلحي سرايا السلام الموالين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وهذه أول مرة يقر فيها الحشد بوجود مسلحيه في مواقع تجمع المحتجين المناوئين للحكومة، حيث كرر على مدى الأسابيع الماضية أن مسلحيه لا يكلفون بمهام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع المظاهرات.

