عربيات ودوليات

واشنطن- سيول- الوكالات: ردت كوريا الشمالية على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس وصفته «بالرجل المسن الطائش ذي الوجهين»، وذلك بعد أن غرد، ليل الأحد، على تويتر قائلاً: إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لديه الكثير جداً ليخسره إذا تصرف بطريقة عدائية.

وأضاف ترامب «كيم لا يريد خسارة العلاقة الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر».

كما أعلن المسؤول الكوري الشمالي البارز والمفاوض النووي السابق، كيم يونغ تشول، في بيان، أن بلاده لن تستسلم للضغوط الأميركية، لأن ليس لديها ما تخسره، متهماً إدارة ترلمب بمحاولة شراء الوقت قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده كيم قبل عام لواشنطن كي تنقذ المحادثات النووية.

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة «هامة جدا» في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية كتب ترامب على تويتر «كيم جونغ اون ذكي جدا ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية».وجاء اعلان كوريا الشمالية اجراء التجربة بعد ساعات من تصريح ترامب بأنه «سيفاجأ» إذا قامت بيونغ يانغ بأي عمل عدائي، مركزا على «العلاقات الجيدة جدا» مع كيم. وتبادل ترامب وكيم الشتائم والتهديدات على مدى أشهر في 2017 ما أدى إلى تصاعد التوترات. إلا أن تقاربا دبلوماسياً بين الجانبين بدأ في 2018. والتقى الرجلان ثلاث مرات منذ يونيو 2018، إلا أنهما لم يحرزا تقدما باتجاه إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وحددت بيونغ يانغ لواشنطن مهلة نهائية هي 31 ديسمبر لتقديم تنازلات جديدة لاستئناف المحادثات المتوقفة. وكتب ترامب «كوريا الشمالية، وتحت قيادة كيم جونغ اون لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن عليها نزع اسلحتها النووية كما وعدت». واضاف «حلف شمال الأطلسي والصين وروسيا واليابان والعالم بأكمله متحد بشأن هذه القضية» واشار إلى ان الزعيم الكوري الشمالي «وقع معي في سنغافورة اتفاقا قوياً لإزالة الاسلحة النووية.. وهو لا يريد خسارة علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر» 2020. بدوره، قال مستشار الأمن القومي روبرت اوبراين عبر قناة «سي بي اس» إنّ «كوريا الشمالية سترتكب خطأ» في حال استأنفت التجارب النووية. كما دعا كيم إلى «الوفاء بوعد» إزالة السلاح النووي الذي قطعه في 2018 في سنغافورة.

