دوليه

تواصلت عقدة كالياري أمام مضيفه ساسوولو لكنه تجنب على الأقل هزيمة أولى له في الدوري الإيطالي منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتحديدا منذ الأول من سبتمبر، وذلك بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت القاتل من اللقاء بعد أن كان متخلفا بهدفين أول من امس في المرحلة الخامسة عشرة. وبدا ساسوولو في طريقه لاسقاط كالياري بإنهائه الشوط الأول متقدما بهدفين، إلا أن الأخير لم يستسلم وعاد في الشوط الثاني حتى نجح في خطف نقطة التعادل واستعادة المركز الرابع من روما بفارق الأهدف بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة هو الأول للبديل دانييلي راغاتسو في الدرجة الأولى منذ 2011.

وحافظ كالياري بالتالي على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثالثة عشرة تواليا، وتحديدا منذ الخسارة أمام إنتر ميلان 1-2 في الأول من سبتمبر.ورغم تفريطه بالفوز، أكد ساسوولو أنه يشكل عقدة لكالياري الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه في المواجهات الست الأخيرة بينهما، وتحديدا منذ 22 ديسمبر 2016 (4-3)، كما أنه لم يفز عليه في أي من المباريات التي أقيمت بين الفريقين في «مابي ستاديوم» منذ صعود ساسوولو الى دوري الأضواء موسم 2013-2014.

وعاد ميلان من ملعب بولونيا بفوزه السادس هذا الموسم بعد أن حسم مواجهته ضد مدربه السابق الصربي سينيسا ميهايلوفيتش 3-2، رافعا رصيده الى 20 نقطة في المركز العاشر بفضل أهداف البولندي كريستوف بيونتيك (15 من ركلة جزاء) والفرنسي تيو هرنانديز (32) وجاكومو بونافنتورا (46)، فيما كان هدفا المضيف بهدية من تيو هرنانديز (40 خطأ في مرمى فريقه) ونيكولا سانسوني (84 من ركلة جزاء تسبب بها هرنانديز أيضا).

وزاد تورينو من محن ضيفه فيورنتينا الذي خسر في المرحلة السابقة ضد ليتشي جهود نجمه الجديد الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لاصابة في رباط كاحله الأيمن، وألحق به الهزيمة الرابعة تواليا والسابعة هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين سجلهما سيموني زازا (22) والأرجنتيني كريستيان انسالدي (72)، مقابل هدف للأوروغوياني مارتن كاسيريس (1+90).ورفع تورينو رصيده الى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد «فيولا» عند 16 في المركز الثالث عشر.وحقق أوجينيو كوريني عودة موفقة الى بريشيا بقيادته للفوز بمواجهة قاع الترتيب مع مضيفه سبال 1-0 وفرط الهداف المخضرم فابيو كوالياريلا على فريقه سمبدوريا فرصة انقاذ نقطة على أقل تقدير، وذلك باهداره ركلة جزاء في الدقيقة 77 من المباراة التي فاز بها بارما خارج ملعبه بهدف للسلوفاكي يوراي كوشكا (21)، رافعا رصيد فريقه الى 21 في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف نابولي.

