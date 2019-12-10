دوليه

سجل المهاجم المخضرم خواكين ثلاثية تاريخية قاد بها فريقه ريال بيتيس لفوز مهم على ضيفه أتلتيك بلباو 3-2 اول من أمس ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، في حين اكتفى اشبيلية الثالث بنقطة واحدة من زيارته لأوساسونا بتعادله معه 1-1.

ودخل ابن الـ38 عاماً و140 يوماً تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه، إذ أصبح أكبر لاعب في تاريخ «لا ليغا» يسجل «هاتريك»، بحسب رابطة الدوري، متخطياً أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل «هاتريك» في مارس 1964 في عمر 37 عاما و255 يوما.

وسجل خواكين أهدافه في غضون 18 دقيقة (2 و11 و20)، ليصبح سابع لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل «هاتريك» في أول 20 دقيقة.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الدولي السابق الذي بدأ مسيرته في الملاعب الإسبانية عام 1999، بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.وقال خواكين بعد المباراة «لم أكن في حياتي هدافا وبالتالي فإن تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق مثل أتلتيك بلباو يجعلني أشعر بالفخر لا سيما بعمري ما يجعل الامور اكثر صعوبة». وفي مباراة أخرى أقيمت أول من امس، تقدم خيتافي إلى المركز الرابع موقتا بفوزه على مضيفه إيبار 1-0.ورفع فريق ضاحية مدريد الجنوبية رصيده إلى 27 نقطة، خلف ريال سوسييداد الرابع الذي تعادل مع مضيفه على بلد الوليد. وتغلب ليغانيس على سلتا فيغو في معركة القاع 3-2. سجل اوسكار (15 و39) وكيفن رودريغيس (55) للفائز، ورد الخاسر بهدفين سجلهما نستور اراوخو (64) وياغو اسباس (81)، علما بأن سلتا اكمل الدقائق العشرين الاخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه غابريال فرنانديز لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

