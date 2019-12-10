دوليه

استعاد مرسيليا فارق الست نقاط الذي يفصله عن ليل الثالث، وذلك بتحقيقه فوزه السادس تواليا، وجاء على حساب ضيفه بوردو 3-1 بعد أن أنهى الشوط الأول متخلفا اول من أمس في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي. وبفوزه السادس تواليا، حقق النادي المتوسطي أطول سلسلة انتصارات منذ أغسطس- أكتوبر 2014 حين حقق ثمانية على التوالي، رافعا رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، و6 عن ليل الثالث الفائز الجمعة على بريست 1-0. وأنهى فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الشوط الأول متخلفا بهدف ياسين عدلي (31)، لكنه رد بقوة في الشوط الثاني بفضل جوردان أمافي (48) ومورغان سانسون (60) والصربي نيمانيا رادونييتش (2+90).وتجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز الخامس بتلقيه هزيمته الخامسة هذا الموسم.وقفز نانت ستة مراكز ليصبح سادسا بفارق الأهداف خلف بوردو بفوزه على ديجون 1-0.