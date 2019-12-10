دوليه

اعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى عن سعادته لفوز منتخب بلاده بلقب «خليجي 24» التي اختتمت في الدوحة أول من أمس. وقال العاهل البحريني في تصريح أوردته وكالة الانباء البحرينية (بنا) أن الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده «في هذا المحفل الخليجي الرياضي رسم الابتسامة وادخل الفرحة في نفوس الجميع». وأضاف: «أن ما تحقق يدعو إلى الفخر والاعتزاز لكل ابناء البحرين ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية». وأعرب عن تمنياته بان يواصل المنتخب البحريني مسيرته المشرفة وتمثيل كرة القدم البحرينية خير تمثيل في البطولات المقبلة. وتوج المنتخب البحريني بلقب الدورة بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف مقابل لا شيء.

من ناحيته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ نا صر بن حمد آل خليفة بتتويج منتخب البحرين بلقب «خليجي 24» على حساب السعودية. وقال ناصر بن حمد في تصريحات صحافية «حصد كأس الخليج إنجاز تاريخي في العهد الزاهر لملك البحرين الذي قدم الدعم اللا محدود للرياضة البحرينية وكرة القدم على وجه الخصوص، الأمر الذي إسهم في تطبيق استراتيجية تطوير كرة القدم البحرينية». وأضاف: «تحقيق المنتخب الوطني للقب كأس الخليج، ثاني إنجازاته الكروية بعد تحقيق لقب بطولة غرب آسيا، مما يؤكد أن الكرة البحرينية تسير في الطريق الصحيح نحو التطور». وتابع «يعد الإنجاز الخليجي الذي طال انتظاره منذ انطلاق كأس الخليج، نقطة مميزة وناصعة البياض تضاف إلى سلسلة إنجازات المنتخب وتضيف الكثير إلى الكرة البحرينية». وأشار «هناك أبطال يجب أن نتوجه لهم بالشكر والثناء على ما قدموه من مستويات راقية طوال فترات البطولة وتمكنوا من تخطي الصعاب وتحويلها إلى نقاط انطلاقة من أجل الوصول إلى الحلم والتتويج التاريخي». وأضاف «عندما التقي باللاعبين في كل مناسبة، كنت اكتشف من خلال نظراتهم الثقة الكاملة والرغبة في تحقيق إنجاز كبير للبحرين».

وسادت فرحة عارمة الشوارع البحرينية بعد تتويج منتخب بلادهم «لاول مرة» بالبطولة. وبعد ان اطلق حكم المباراة صافرة النهاية خرجت الآلاف من الجماهير البحرينية الى الشوارع في مسيرات حاشدة للتعبير عن الفرحة والاحتفال بتحقيق «الاحمر» لقب كأس الخليج العربي «لاول مرة بتاريخه» بعد انتظار دام 49 عاما منذ الدورة الاولى التي اقيمت في البحرين عام 1970. ورفع البحرينيون اعلام بلادهم احتفالا بهذا «الفوز التاريخي» مرددين عبارات تشيد بأداء فريقهم وروحهم القتالية في المباريات التي خاضوها. وحصل المنتخب البحريني على مبلغ 3 ملايين دولار تكريما له بفوزه باللقب فيما حصل المنتخب السعودي على مليوني دولار. وجاء فوز منتخب البحرين بفضل هدف سجله اللاعب محمد الرميحي في الدقيقة الـ 69 بعد استغلاله لكرة عرضية من زميله مهدي فيصل. ونجح المنتخب البحريني بهذا الانتصار في حصد اول القابه الخليجية بعد انتظار طويل حيث سبق له ان احتل المركز الثاني في اربع مناسبات سابقة (1970 و1982 و1994 و2003) وحاز على المركز الثالث خمس مرات في (1990 و1992 و2002 و2004 و2007)

