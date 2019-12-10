دوليه

أشاد المدافع البحريني راشد الحوطي بالمستوى المميز الذي ظهر عليه «الأحمر» في المباراة النهائية أمام السعودية وفوزه باللقب للمرة الأولى في التاريخ. وقال الحوطي: «التتويج بالكأس هو ما كنا نسعى إليه بقوة، لا سيما Hننا لم نحرزها من قبل».

وتابع: «المباراة كانت في غاية الصعوبة، وشهدت منافسة شرسة من الفريقين، لكن إصرار اللاعبين والروح القتالية، كان أحد أسباب حسم اللقاء في النهاية». وختم بقوله: «الكأس التاريخية أبسط هدية لجماهيرنا الوفية، التي كانت فى الموعد، وجاءت لمساندتنا فى البطولة بالدوحة.. ومن مكاني هذا أشكرهم من كل قلبي، على هذه المساندة والدعم».

