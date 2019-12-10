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كما توقعت في مقالاتي السابقة عن البطولة في أن بطلها سيكون من مجموعتنا وان البطل سيكون جديدا.... مبروووووك للبحرين بهذا الفوز لا أعلم ان كان مستحقا او بالحظ او لسوء أداء الفرق الأخرى ولتوضيح ما اقصده:

? جاءنا مدرب البحرين البرتغالي «سوزا» بتكتيك غريب لم يدرس في علم او نظريات كرة القدم فكيف ان يلعب مدرب في خمس مباريات بتشكيل مختلف حتى في حراسة المرمى استغربنا كيف يغير لاعبيه... فقد عاتب الكثير من الفنيين والنقاد أسلوبه في تشكيل الفريق إلا انني اكتشفت انه من اذكى المدربين في الدورة لأنه درس برنامج ومدة وجدول مبارياته فخطط لها لكل دقيقة سيلعبها ووضع التشكيل بناء على قدرات كل لاعب واعتقد أنه وضع مبدأ واحدا وهو أن جميع مبارياته متساوية في القوة... لذلك نجح في هذا التكتيك في الفوز بالبطولة.

? المنتخب السعودي.. فريق كبير جدا وكان بإمكانه أن ينهي المباراة من الشوط الأول ولكن لم يخدمه الحظ او انه استهتر بالفرق التي قابلها بدءا من مباراة الكويت الى المباراة النهائية فخسرها بيديه ورجليه ولم يستطع أن يترجم الفرص التي حصل عليها الى اهداف رغم انه متكامل الصفوف ومليء بالنجوم... استهتار فني. فهارد لك.

? الاخوة في قطر يجب أن نرفع لكم العقال على حسن التنظيم والاستقبال لهذه الدورة الغريبة في احداثها فقد اكدتم أنكم جاهزون من الان لتنظيم بطولة كأس العالم فما مرت به الدورة من احداث إدارية وسياسية كان من شأنها ان تفشل الدورة لكن فعلا أصبحتم محترفي رياضة... فشكرا لكل من قدم أي مساهمة لتنظيم هذه البطولة.

? تحياتي للعم العود الشيخ عيسى بن راشد على هذا الفوز ويجب ان تكون أنت نجمها الأول فأنت من أسس وصنع... والله من وراء القصد.

