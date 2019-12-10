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هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المنتخب البحريني بفوزه بلقب «خليجي 24» التي اختتمت أول من أمس في قطر. وقال الجبري في تصريح لـ «كونا» ان المنتخب البحريني ظهر بمستوى مميز في منافسات البطولة التي انطلقت في 26 نوفمبر الماضي و«استحق لقبها عن جدارة»، مشيدا في الوقت نفسه بالمنتخب السعودي وبالمستوى والاداء الذي ظهر به. واضاف ان البطولة تعد احدى خطوات اعادة اللحمة الخليجية في هذا التجمع الرياضي الذي جمع الأشقاء الخليجيين مشيدا بالتنظيم «الرائع والمميز» الذي وفرته الجهات المعنية في قطر وبـ «حفاوة استقبال الاشقاء في قطر الذين استطاعوا اخراج البطولة بصورة مثالية».