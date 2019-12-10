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هنأ الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية المنتخب البحريني على تتويجه باللقب، وأثنى على أداء لاعبيه والجهاز الفني والإداري لما قدموه خلال البطولة من أداء على الرغم من خسارة اللقب. وقال رينار في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «أضعنا ركلة جزاء، وكرة أخرى في العارضة مع بداية الشوط الأول، لاعبو البحرين كانوا بانتظارنا، إلا أننا استقبلنا الهدف الأول، وهذه كرة القدم إن لم تسجل من الفرص التي تتاح فعليك أن تتقبل إمكانية التسجيل عليك، وهذا ما حدث فعلا، لعبنا وقاتلنا حتى نسجل هدف التعادل لكننا لم ننجح». وأضاف: «حاولنا أن نغير من سير المباراة بعد هدف البحرين الأول، إلا أن التوقف المتقطع باستمرار للمباراة قتل اللعب، حاول لاعبو المنتخب البحريني كسر أي تصاعد في الأداء عن طريق توقيف اللعب، هذه كانت استراتيجيتهم، ونجحوا في النهاية في نيل ما يريدون». وأكد رينار أن الأسبقية في التسجيل تعطي الفريق الفائز أريحية والثقة لمواصلة المباراة بالنسق المناسب، موضحاً: «البحرين سجلت أولا، ولعبت بالطريقة التي تريد، حاول لاعبونا التقدم والتسجيل وتقديم الأفضل، وأدوا أداء جيدا أهنئهم عليه، لكنهم لم يتمكنوا في النهاية من الرجوع في النتيجة، لأن المنتخب البحريني عمل على تقوية دفاعاته». وحول عدم مشاركة اللاعبين حسان تمبكتي ومحمد خبراني في المباراة، قال: «حسان لم يشف من إصابة كانت لديه في العضلة الضامة، وكذلك خبراني كان يشعر بألم ولم يكن جاهزا لهذه المباراة، اللاعبان أديا أداء كبيرا في هذه البطولة يشكران عليه، وفي النهاية نقول أمامنا فرصا قادمة، وهدفنا هو الوصول إلى كأس العالم قطر 2022».