محلية

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لم يكن نجاح المنتخب البحريني بإحراز كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين التي اختتمت اول من امس في الدوحة ضربة حظ مثلما يرى البعض او انها تدخل من ضمن الحسبة التي دائما ما تسود بطولات كأس الخليج بأنها لاتخضع لأي معايير جريا على العادة باعتبار ان كثيرا ما يكون الفريق المرشح للقب يخرج خالي الوفاض وتجد من هو بعيد عن دائرة المنافسة في المقدمة.

لكن المنتخب البحريني فرض شخصيته وحفظ توازنه منذ انطلاق البطولة وبما انه خسر في المجموعات امام المنتخب السعودي الا ان عاد ليقف على قدميه بعد ان تغلب على الازرق 4-2 وتأهل للدور نصف النهائي واقصى العراق بالركلات الترجيحية ومن ثم توج مشواره باللقب الخليجي للمرة الاولى في تاريخ البطولة التي انطلقت 1970 من ارض المنامة بما ان الاحمر البحريني لم يسبق له ان احرز اي بطولة باستثناء كأس غرب آسيا الاخيرة التي اقيمت في العراق ومن ثم خليجي 24 وذلك يعكس مدى الاهتمام الذي تجده كرة القدم من قبل المسؤولين في البحرين على اعلى المستويات وفي الاتحاد البحريني برئاسة الشيخ علي بن خليفة الذي وضع خطة اعداد منظمة للمنتخب بعدما تعاقد مع الطاقم البرتغالي بقيادة المدرب هيليو سوزا الذي سبق له ان درب المنتخب البرتغالي للشباب لمدة 10 سنوات والذي اعلن عند قدومه الى المنامة: «اننا نريد بناء منتخب للمستقبل له هوية وطريقة لعب تمكنه من تسجيل الاهداف ونسعى لمركز افضل مما هو عليه على مستوى آسيا»، وفعلا اظهر تفوقه على خصومه لاتباعه منهجية تختلف عن الآخرين بها الكثير من المغامرة باعتماده على جميع اللاعبين ولايوجد لديه لاعب اساسي وآخر احتياط وانما الكل «فريق» وهذا ما أثمر عن احراز اللقب الخليجي.

ولقد كانت للاحمر البحريني محاولات عدة ليكون ضمن كبار آسيا عندما تعثر مرتين في المحلق المؤهل لمونديال 2006 و2010 بخسارته امام ترينداد وتوباغو ونيوزيلندا، كما انه حل رابعا في كاس آسيا 2004 وكثيرا ما يكون رقما صعبا في المنافسات ويعود ذلك الى التفكير نحو المستقبل والعمل بهدوء دون اي انفعالات ومحاباة او صراع.

وعلى الرغم من عدم توفر جميع الامكانات لكن ذلك لم يكن عائقا من تنفيذ الخطط والتطلع لنيل الألقاب والتواجد في المنصات ولاشك ان ما حققه الاحمر البحريني من طفرة وتفوق على الأشقاء في الخليج يدفعنا ان نستلهم منه كيفية العمل ووضع البرامج الاعدادية للمنتخبات ومايقوم به الاشقاء ما هو الا درس مجاني لنا لكي نحذو حذوهم حيث اننا نتفوق عليهم بالكثير من ناحية المنشآت والملاعب وبالدعم المالي الذي يعد الوقود الحقيقي للعطاء وللعمل. ويتوجب علينا ان نجلب مدربا ليصنع لنا فريقا ليستعيد الماضي عندما كان الازرق يرعب الآخرين فالاشقاء في البحرين استطاعوا ان يؤكدوا حضورهم ولم يكونوا رهناء لعدم توافر كل سبل النجاح بعكسنا نحن نمتلك الكثير من عوامل التفوق الا انه لا يوجد لدينا نفس طويل ولا نعرف كيفية التخطيط وبالاصل ان بطولاتنا المحلية تفتقر الى التنافس الفعلي والاثارة مع غياب النجوم المميزين الذين بمقدورهم ان يأخذوا بالازرق الى القمة.

فالمنتخب البحريني دخل «خليجي 24» واغلب عناصره شابة مع عدد قليل من اصحاب الخبرة ما خلق لنفسه هوية وليس لهذا الحد بل مما يضعه في مقدمة المنتخبات الآسيوية وخصوصا انه ينافس على التأهل الى الدور الحاسم للتصفيات المشتركة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعد العراق كما انه نجح في تحقيق نتائج لافتة بفوزه على ايران 1- 0 وتعادل مع العراق 0-0. وعلى اتحادنا ان ينظر فقط الى البحرين لا نريد ان يكلف على نفسه ويوجه انظاره اتجاه الاخرين الذين يلازمهم النجاح بشكل دائم بينما الاتحاد البحريني عمل وسعى لتحقيق احد احلامه وفق امكانياته ولم يستعجل في صناعة ذلك ولم يدع غيره لكي يفكر عنه بل وضع خططه واهدافه وانطلق ليعمل بعكسنا.. لانعرف الى أين ذاهبون؟

