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تقام اليوم مواجهتان من العيار الثقيل في دوري الكرة الطائرة عندما يلتقي كاظمة مع القادسية في 05:00 مساء والكويت مع العربي في 07:00، وتقام المباراتان على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية، كما يلعب اليوم أيضا اليرموك مع الشباب في 06:00 على صالة الأخير. ويتصدر الابيض جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من انتصارين، يأتي بعده العربي وكاظمة بنقطتين من انتصار، ثم الشباب نقطتين ايضاً من هزيمتين، والقادسية واليرموك نقطة وحيدة من هزيمة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وفي المباراة الاولى يسعى القادسية إلى تعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام العربي 2-3 من خلال تحقيق الفوز على البرتقالي الذي يعتبر أحد المرشحين لتحقيق اللقب. ويدرك مدرب الأصفر التونسي صابر عبدالواحد صعوبة المهمة أمام فريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنه يعول أيضاً على عدد من اللاعبين الشباب واصحاب الخبرة مثل زيد الكاظمي، راشد عنبر، ناصر دشتي وناصر عبدالصمد. في المقابل يريد كاظمة بقيادة مدربه الصربي الكسندر سافينتش تحقيق الانتصار الثاني في البطولة بعد أن تغلب على الشباب في المباراة الاولى 3-1. ويعتمد البرتقالي على لاعبيه عبدالرحمن المطوع، عبدالله العساف، ناصر الرفاعي وعبدالعزيز شاكر.

وفي المباراة الثانية يسعى الكويت إلى مواصلة تقديم عروضه القوية وتحقيق انتصار جديد على حساب العربي المنتشي من انتصاره على القادسية في الجولة الماضية.

ويضم الأبيض الذي يقوده المدرب التونسي خالد بلعيد مجموعة كبيرة من العناصر القادرة على تحقيق افضل النتائج مثل عبدالله جاسم، عامر السليم، سلطان خلف، عبدالله بوفتتين والمحترف الكوبي اورلاندو ابريو. في المقابل يقدم العربي مستوى تصاعديا ينبئ بأن الفريق قادر على الدخول إلى دائرة المنافسة بقوة في هذا الموسم. ويقود الأخضر المدرب الايراني جواد شمامي والذي يعتمد على اللاعبين عبدالرحمن العتيبي، مبارك عبدالهادي، محمد السويد، عبدالناصر العنزي والمحترف البرازيلي جوناس سانتوس.

وفي المباراة الثالثة تحتدم المنافسة بين الشباب واليرموك الساعين إلى تحقيق انتصارهما الاول في البطولة.

