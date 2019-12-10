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يشهد مضمار المغفور له الشيخ احمد الجابر في 02:30 عصر اليوم منافسات الاجتماع السادس لسباقات الخيل بنادي فروسية الفروانية الذي قيد فيه 63 جوادا وفرسا من مختلف الكلاسات اهمها الشوط الخامس للكلاس 1 على مسافة 1850متر قيد فيه تسعة جياد قوية ستتنافس على الكأس المقدمة من النائب السابق حسين مزيد.

واعرب رئيس مجلس ادارة نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني عن سعادته لنجاح سباقات الموسم، مضيفا ان الاجتماع المقبل يعتبر من اقوى سباقات الموسم، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي يقدمه النائب السابق حسين مزيد لرياضة الاباء والاجداد. وخصص الشوط الاول للكلاس 3 على مسافة 1850متر وقيد فيه سبعة جياد والشوط الثاني للكلاس 4 مسافة على 1400متر وقيد فيه 19 جوادا وفرسا والشوط الثالث للكلاس 3 على مسافة 2000متر وقيد فيه 16 جوادا وفرسا والشوط الرابع للكلاس 2 على مسافة 1600متر وقيد فيه 12 جوادا وفرسا.

