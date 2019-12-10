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انفرد الكويت بصدارة دوري كرة السلة بعد انتصاره العريض على الشباب 111-49 ضمن الجولة الثالثة عشرة من البطولة التي استأنفت منافساتها اول من امس بعد توقفت اكثر من شهر بسبب مشاركة المنتخب في البطولة الخليجية، كما فاز القادسية على الصليبخات 97-47، وكاظمة على الساحل 89-54، والقرين على النصر 58-44. ورفع الابيض رصيده الى 14 نقطة وحيداً في الصدارة، يأتي بعده العربي والشباب واليرموك برصيد 12 نقطة، وكاظمة 11 نقطة، والقادسية والقرين 10 نقاط، ثم الجهراء 9 نقاط، وبرقان والساحل والصليبخات والنصر 8 نقاط، واخيرا التضامن 5 نقاط. ويقام الدور التهميدي بنظام الدوري من قسم واحد على ان تتأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين ثم تتأهل الفرق اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي على ان يتأهل الفائزين الى المباراة النهائية التي ستقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات. ولم يجد الكويت اي صعوبة في الفوز على الشباب الذي يعاني من ايقاف 4 لاعبين اساسيين في صفوفه الامر الذي اثر بصورة كبيرة على اداء الفريق حيث انهى الابيض الربع الاول متقدما 25-11، واستمر في الربع الثاني بالسيطرة على اللقاء وانهاه 49-26. وهيمن الكويت بصورة مطلقة على الربع الثالث الذي رفع فيه الفارق الى 48 نقطة 86-38. وزج مدرب الابيض الالماني بيتر شومرز بعناصره الشابة في الربع الاخير بعد ان اطمأن على نتيجة اللقاء لينهي الكويت المباراة بفوز عريض 111-49. وفي مباراة ثانية لم يجد القادسية اي صعوبة في تحقيق الفوز على الصليبخات نظراً للفارق الفني بين الفريقين، وانهى الأصفر الربع الاول لصالحه 22-17. ثم وسع الفارق في الربع الثاني الذي حسمه بنتيجة 47-24. وارتفع الفارق إلى في نهاية الربع الثالث إلى 35 نقطة 70-35. قبل أن ينهي الأصفر اللقاء بالفوز 97-47.