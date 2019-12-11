مال وأعمال

أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي تراجع استثمارات الكويت الدولية بنحو 11.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الاستثمار الدولي للكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي 31.193 مليار دينار .مقارنة بحوالي 35.2 ملياراً في الربع الثاني من 2018. وتمثل قيمة الاستثمار الدولي الفارق بين إجمالي الموجودات خلال الفترة مطروحاً منها إجمالي المطلوبات خلال نفس الفترة من العام.

ووفقاً لإحصائية المركزي، بلغت إجمالي الموجودات في الربع الثاني من العام الحالي 57.751 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي المطلوبات خلال الفترة نفسها 26.558 مليار دينار تقريباً.

واشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 19.34 مليار دينار مقابل 16.1 ملياراً بنهاية الربع الثاني من 2018 بزيادة قدرها 3.2 مليارات دينار خلال العام وبنمو قدره 20 بالمئة بنهاية خلال تلك الفترة. وتتضمن تلك البيانات أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة، وأرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص. وتشمل بيانات الدين الخارجي للحكومة العامة: أرصدة نهاية الفترة للقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، كما تتضمن المطلوبات الخارجية لبنك الكويت المركزي ومخصصات حقوق السحب الخاصة ، فيما تتضمن بيانات الدين الخارجي للقطاع الخاص: البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية بلغت 36.3 مليار دينار في 2017 مقابل 29.5 مليار دينار في 2006.

