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مال وأعمال

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3 إجراءات حكومية لزيادة الإيرادات غير النفطية

باسم رشاد
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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

دعت مؤسسات مالية دولية الكويت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات والجهود لمضاعفة جهودها لتطبيق الضربية الانتقائية علي التبغ والمشروبات السكرية بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة من خلال تأمين الدعم البرلماني المطلوب لتفعيلهما كما تم مع ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين. وشددت المؤسسات الدولية في تقرير اطلعت «النهار» على نسخة منه - على انه ازاء التأخير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقد قامت الحكومة باستكشاف سبل بديلة لرفع الايرادات غير النفطية وهي اعادة تسعير الخدمات الحكومية وانفاذ المخالفات التي تفرض على الاعمال لعدم استيفائها نسب التكويت المقررة واخيرا تعزيز تحصيل الايرادات بما في ايرادات المرافق العامة. وذكرت مؤسسات دولية ان معدل ضريبة القيمة المضافة منخفض ويصل الى 5% وسيكون تأيرها السلبي محدودا ومؤقتا على النمو والتضخم ولكنها ستدر ايرادات مستقرة وستساعد على النهوض بالادارة الضريبية ، وتساهم في صنع السياسيات على اساس اكثر استنارة بالمعلومات لتكون البداية في وضع منظومة ضريبية متكاملة. وزاد التقرير انه نظرا للعوامل المعقدة والنطاق الواسع الذين يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فان البعثة تشجع الحكومة على مواصلة العمل التحضيرية لبناء القدرات الادارية اللازمة.


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