مال وأعمال

نجحت البورصة، أمس، في الإغلاق باللون الأخضر في ختام تعاملاتها ، بعد بداية متباينة للمؤشرات صباحاً أعقبها عملية تراجع بدأت قرابة المنتصف وحتى قبل الإغلاق بقليل. وصعدت مؤشرات البورصة جماعياً، حيث ارتفع المؤشر العام 0.08 في المئة، وسجل المؤشران الأول والرئيسي نمواً بنسبة 0.02 في المئة و0.26 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة اليوم 4.1 في المئة إلى 32.14 مليون دينار مقابل 33.5 مليون دينار بالأمس. كما تراجعت أحجام التداول 27 في المئة إلى 141.98 مليون سهم مقابل 194.6 مليون سهم . وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 3.5 في المئة، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات المالية بانخفاض قدره 0.2 في المئة.

