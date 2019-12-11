مال وأعمال

باع مزاد شركة «الإنماء العقارية» 1500 متر مربع قسائم سكنية في الفنيطيس لمصلحة بيت التمويل الكويتي بقيمة إجمالية بلغت 1.416 مليون دينار وبزيادة 13.6% عن السعر الابتدائي المعلن لها في المزاد والبالغ 1.246 مليون دينار وذلك وسط حضوراً كبيراً من المستثمرين والعقاريين والمواطنين. وقال مدير إدارة أملاك الغير في الشركة حسن العجمي، أن المزاد تضمن بيع 4 قسائم بمساحة كل منها 375 متراً مربعاً بمتوسط سعر المتر 831 ديناراً، ولكن بلغت الزيادة في سعر القسائم في المزاد بنحو 170 الف دينار ليبلغ سعر المتر 944 ديناراً. ويرى عقاريون ان مزادات العقار ساهمت في تعريف السوق بمستويات الطلب الحقيقية بعيدا عن المغالاة بالاضافة الى انها ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وحاجة السوق الى سيولة وتحريك الركود الحاصل فيه, كذلك لتفادي فكرة احتكار العقارات لصالح شركات معينة او ما شابه ضد الافراد والمستثمرين. اوضح عقاريون أن الأسعار النهائية لمبيعات المزاد تعادل تقريبا الأسعار السوقية لمثل هذه القسائم التي عرضت في المزاد، مؤكدين أن السوق مازال هادئا خلال تلك الفترة من العام حيث ي وان كان محدودا على عمليات التداول كونه لا يوازي الطلب على الشراء في مثل هذه الفترات من السنة. ويشهد الطلب السكني تركيزا على مناطق شرق القرين، وهي الفنيطيس وأبو فطيرة والمسايل، خصوصا في ظل توافر المعروض في تلك المناطق، بينما يقل المعروض في المناطق الداخلية خاصة مابين الدائري الاول والدائري السادس.

