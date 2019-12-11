مال وأعمال

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2019 برئاسة أحمد القضيبي امس وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض الصعوبات والتكاليف التي تتكبدها المصانع لتصريف مخلفاتها الصناعية السائلة، خاصةً بعد صدور قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والذي نص في مادته (35) على منع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي.

وقالت الغرفة في بيان إنه رغم أن المصانع تطالب منذ فترة بانشاء محطات معالجة مركزية خاصة بكل منطقة صناعية، بل وتضمن ذلك قانون البيئة في مادته (35) المشار اليها حيث نصت على أن تلتزم الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور القانون، كذلك قام القطاع الخاص الصناعي بعقد العديد من الاجتماعات مع المختصين وتقديم الحلول العملية لحل هذه المشكلة، ومن أبرز هذه الحلول الدراسة التي أعدت من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت عنوان «الادارة المتكاملة لمياه الصرف في منطقة صبحان الصناعية»، وتم الانتهاء منها في فبراير من عام 2018، والتي تضع خطة للتخلص بطريقة علمية ومستدامة من المخلفات الصناعية، ومع كل هذه المحاولات فان الجهات المختصة بالدولة لم تتخذ خطوات جادة وكافية في هذا الخصوص.

وخلص الرأي الى ضرورة التواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة لايجاد حلول مناسبة تخفف من معاناة الصناعيين، خاصة وأن المصانع تلتزم بالعديد من متطلبات هذه الجهات وتنشئ وحدات للمعالجة داخل كل مصنع.

كما استعرضت اللجنة الكتاب الوارد الى الغرفة من الهيئة العامة للصناعة بخصوص انتهاء فترة قرار لجنة التعاون الصناعي الخليجي، في اجتماعها الرابع والأربعين والمنعقد في مايو 2018، بشأن تعديل الرسم الجمركي على حديد التسليح ولفائف الحديد، وتوجه الهيئة الى الموافقة على مقترح الابقاء سنة أخرى على رفع الرسوم الجمركية من 5% الى 10%. ولقد أيدت اللجنة ما ذهبت اليه الهيئة مما لديها من آراء ومسوغات.

وتحت بند ما يستجد من أعمال ناقشت اللجنة الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، والذي تلقته الغرفة من الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، وتم تعميمه على الاتحادات النوعية المختلفة. ومشيرة أن الموضوع يحتاج الى الاهتمام به من قبل الاتحادات الكويتية والشركات المختلفة لتفادي الصعوبات التي يمكن أن تنتج من عدم التقيد بالمسميات والتصنيفات الواردة بالدليل من مشاكل وتعقيدات، خاصةً وأنه سيتم الالتزام بما ورد بالدليل من مسميات وظيفية وتصنيفات مهنية في كل المعاملات الرسمية ذات العلاقة بتسجيل وتوزيع وتقدير العمالة الوطنية والوافدة، والاعتماد عليه في تحقيق الربط الآلي بين الأجهزة المعنية بداية العام المقبل.

