مال وأعمال

قالت «مجموعة شركات البابطين» ان فروع واقسام المواد الغذائية في المجموعة ستعرض في معرض «هوريكا الكويت» القادم منتجات وسلعا وخدمات متميزة تهم مختلف صناع الضيافة في البلاد، مؤكدة اهتمام المجموعة «بمختلف الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذا المعرض المتخصص الذي يساعد جميع المهتمين بسوق الضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم على مواكبة متطلبات وحاجات السوق عن كثب».

واعلن بيان للمجموعة عن تجديد رعايتها الذهبية للمعرض في دورته القادمة «هوريكا الكويت 2020»، التي ستقام في الفترة من 20 الى 22 يناير القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف بتنظيم شركة «ليدرز غروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية.

واوضح هاني مرعي الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستهلاكية ان الاهتمام بمعرض الضيافة «ينبع من دور المجموعة التأسيسي لسوق الصناعات والخدمات الغذائية في الكويت منذ انطلاقة المجموعة قبل ستين عاما كشركة صغيرة لترويج السلع الاستهلاكية الهامة، ثم نموها وتطورها التدريجي.

