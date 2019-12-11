مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» الفائزين بالسحب الخامس لحملة «اربح مع حسابي» للشباب التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة و120 جائزة نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ10 فائزين شهريا. وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. والفائزون العشرة هم: مرام حمد العازمي، هاجر مصطفى محمد، سعود سعد العازمي، نوره فهد العجمي، راكان طامي العجمي، منيره عبدالله الخضرى، عبدالوهاب محمد العوضي، محمد عبدالرحمن المطيري، نادره محمد جاسم، فاطمة محمد فهد علي. ويأتي اطلاق هذه الحملة بمميزاتها الاضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.

وبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، يدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 ديناراً شهريا، بالاضافة الى 3 سحوبات على 3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة. وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء حسب طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم. ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة. ويستمر «بيتك» باطلاق الحملات التسويقية لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، ومن ابرزها حملة «خلها على حسابي» التي لاقت ترحيبا كبيرا من اصحاب البرنامج لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.

