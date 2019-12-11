مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلي قتيبة النصف عن برنامج «تأمين السيارات» إنه يتضمن أفضل الخدمات التأمينية على السيارات، مشيرا الى أن البرنامج يهدف الى تعويض المشترك عن الأضرار المادية التي قد تصيب المركبة المؤمن عليها.

وأضاف النصف في تصريح صحافي، أن البرنامج التأميني يهدف لتعويض المشترك عن الأضرار المادية التي قد تصيب مركبته نتيجة حادث قد تتعرض له ضمن الحدود الجغرافية للكويت وذلك في حالة الخسارة أو التلف نتيجة لحادث تصادم أو انقلاب أو حريق أو انفجار خارجي أو اشتعال ذاتي أو سطو او سرقة لا دخل للمشترك في حدوثها وفي حالة الهلاك أو التلف الناتج عن خطأ الغير أو فعله المتعمد كما أن نسبة التعويض عن الهلاك الكلي 85% من قيمة السيارة المؤمنة.

ويتضمن البرنامج التأميني اضافة الملاحق التي من شأنها منح المشترك أفضل تغطية تأمينية والمتمثلة بملحق السيارة البديلة وملحق الغاء حق الرجوع وملحق المساعدة على الطريق.

