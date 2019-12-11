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«الخليج»: الشمري فاز في السحب الشهري لحساب الراتب


أعلن بنك الخليج عن الفائز في السحب الشهري الحادي عشر لحساب الراتب لهذا العام، وقد حالف الحظ مشاري حمود محمد الشمري، حيث فاز بجائزة نقدية تصل قيمتها الى 12 ضعف الراتب، وتم اجراء السحب في فرع بنك الخليج في الجابرية، بحضور واشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة. يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 الى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز بـ 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100 ضعف الراتب.


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