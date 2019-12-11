مال وأعمال

أعلنت شركة وفرة العقارية عن انطلاق مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة محمد جاسم الحميضي: إن مسابقة حفظ القرآن الكريم تهدف في المقام الاول لتعميق الوازع الديني لدى الأطفال، مؤكدا ان المسابقة تهدف لتشجيع المواطنين والوافدين على الاقبال على كتاب الله وتلاوته حفظا وتدبرا وايجاد جو تنافسي مشجع على حفظه وتلاوته كنماذج طيبة للاقتداء والتأسي.

واضاف الحميضي في بيان صحافي بمناسبة انطلاق المسابقة أنها تهدف لاستغلال اوقات الفراغ لدى الأطفال وتحفيزهم واكتساب الأخلاق الفاضلة والكريمة مشددا على انها تقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف النبيلة وتشجيع المواطنين والوافدين رجالا ونساء وأطفالا وكبارا على الاقبال على كتاب الله وتلاوته وتدبره، كما تسعى الى ترسيخ القيم الاسلامية في المجتمع وتشجيع ودعم جهود الجهات التي تسهم في تحفيظ القرآن وتعليمه.

ومن جانبه قال مدير العلاقات العامة في شركة وفرة العقارية ابراهيم الربيعان ان وفرة العقارية تسعى لتعزيز الجهود التي تستهدف ترسيخ القيمة الاسلامية في المجتمع.

