مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان ان فوز الكويت بعضوية المنظمة الدولية البحرية عن الفئة (سي) يؤكد مكانتها الدولية ويعكس ثقة العالم في دورها الريادي في هذا المجال. جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان عقب لقائه أمس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ31 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية التي انعقدت يوم 25 نوفمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح ان الكويت حرصت على ان تؤدي دورا فاعلا في المنظمة عبر ترشحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية التي تعد من اهم المنظمات التابعة للامم المتحدة المختصة في تنظيم القطاع البحري الدولي. واكد الروضان اهمية تواجد الكويت في مركز صناعة القرار في المنظمة لاسيما بعد حصولها على مركز متقدم عالميا في ترتيب الدول التي لديها اعلى حمولة طنية للسفن التجارية التي تقدر بـ 5662325 طنا، لافتا الى تعاظم دور الملاحة البحرية في اثراء حركة التجارة الدولة والمحلية.

وأفاد ان العضوية تتيح للكويت من خلال وجودها في مجلس المنظمة عن الفئة (سي) والمتعلقة بالدول التي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري والملاحة للفترة بين 2020 و 2021 ان تصبح من الدول الأعضاء المؤثرة في صناعة القرار.وذكر الروضان ان هذا الفوز يعد ثمرة التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالعمل على تعزيز دور الكويت دوليا والمساهمة بفعالية في المنظمات الدولية مهديا هذا الانجاز لسمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي.

وأعرب عن شكره لوفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 31 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية ولوزارة الخارجية الكويتية ولجميع الجهات المعنية في الدولة وتقديره العميق لدول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة التي دعمت وصوتت للكويت في هذه الانتخابات. وذكر ان فوز الكويت باصوات 112 دولة يعكس ثقة العالم في الدور الريادي للدولة في مجال النقل البحري وخطط التطوير والتحديث التي تنتهجها الدولة في كل المجالات.

تضافر الجهود

بدورها قالت وكيلة وزارة المواصلات رئيسة الوفد الكويتي المشارك في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية خلود الشهاب ان الفوز بالعضوية جاء نتيجة تضافر جهود العديد من القائمين على هذا الامر واجهزة الدولة المختصة. وثمنت الشهاب دعم وزارة الخارجية الكويتية من خلال حشد الاصوات التي مكنت الكويت من الفوز. وبينت ان هذا الفوز يترتب عليه الكثير من الاستحقاقات والترتيبات في مجال النقل البحري محليا ودوليا كما يستلزم وضع خطط التطوير والتحديث المستمر دون كلل للمحافظة على اسم و سمعة الكويت في المحافل الدولية.ويتألف الجهاز التنفيذي للمنظمة وهو المسؤول عن الاشراف على اعمال المنظمة من 40 دولة من الدول الاعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية لدورة عادية واحدة تنتخب على ثلاث فئات.

وتتنافس على الفئة (ايه) 10 دول لديها مصالح كبرى في توفير خدمات النقل البحري الدولي في حين يتنافس على الفئة (بي) الدول العشر الأخرى التي لديها مصلحة كبرى في التجارة البحرية الدولية بينما تتنافس ال20 دولة الأخرى على المقاعد المتبقية.والمنظمة البحرية الدولية هي جهاز الامم المتحدة المتخصص والمسؤول عن تعزيز سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن حيث يتبنى الجهاز القرارات والتوصيات التي تعدها الهيئات المساعدة ويقوم بانتخاب مجلس ادارة يعمل كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية وينسق انشطة الهيئات المساعدة.

