مال وأعمال

قال مصدر في قطاع النفط إن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي الذي تبيعه إلى آسيا في يناير إلى 1.55 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي بانخفاض قدره عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق. وقال المصدر إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز إلى 5.80 دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/دبي بزيادة 80 سنتا عن الشهر السابق. يأتي خفض الكويت لسعر خام التصدير الكويتي ورفعها لسعر الخام الخفيف الممتاز عقب تحرك السعودية لخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي المتوسط وزيادة سعر البيع الرسمي لدرجات الخام الخفيف للعملاء في آسيا في يناير .