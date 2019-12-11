مال وأعمال

تحرك الذهب في نطاق محدود قبيل اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تحديد أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون وضوحا بشأن ما إذا كانت الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية ستُطبق في مطلع الأسبوع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1461.10 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 في المئة إلى 1465.60 دولاراً للأوقية. واستخدمت الولايات المتحدة والصين نبرة تصالحية حيث عبرت بكين عن أملها في إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعمل مع الصين على إبرام اتفاق قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات صينية قيمتها 156 مليار دولار في 15 ديسمبر الحالي.