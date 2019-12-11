مال وأعمال

أقام اتحاد شركات الاستثمار ورشة عمل سلط فيها الضوء على أهمية وطبيعة دور علاقات المستثمرين للشركات المدرجة، وذلك بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط، وبرعاية شركة كامكو

وكشف الاتحاد في بيان صحافي أن هذه الورشة تأتي استمرارا لجهوده في نشر الوعي بأهمية علاقات المستثمرين، مبينا أنه قام بعقد العديد من البرامج التدريبية للشركات الأعضاء، ودورتين متخصصتين في مجال إدارة علاقات المستثمرين بالتعاون مع أهم المؤسسات المتخصصة في هذا المجال في المملكة المتحدة.

وأوضح الاتحاد أن فعاليات الورشة تضمنت طبيعة عمل علاقات المستثمرين وفق المعايير العالمية، وكيفية تنفيذ الممارسات والقوانين المنظمة في هذا المجال، خصوصا مع التطورات الأخيرة التي تشهدها بورصة الكويت، التي باتت محط أنظار المستثمرين العالميين بعد الترقيات الأخيرة التي حصلت عليها من مؤسسات التصنيف العالمية.

وقال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي « نتيجة زيادة اهتمام المستثمر الأجنبي بالسوق الكويتية، بعد الترقيات التي شهدتها أخيراً بورصة الكويت، تأتي أهمية تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به إدارات علاقات المستثمرين في الشركات مع هذه التطورات».

وأضاف بقوله « إدارة علاقات المستثمرين هي مسؤولية إدارية استراتيجية مهمتها تكمن في جمع وفهم عمليات الدمج والتمويل والاتصالات والتسويق والامتثال لقانون الأسواق المالية، بالإضافة إلى نقل المعلومات بين الشركاء داخل الشركة والمستثمرين المهتمين».

علاقات قوية

وكشف السلمي أن علاقات المستثمرين تلعب دورا رئيسيا وحيويا في نجاح ونمو الشركات، ولذلك فهي مطالبة بالمحافظة على علاقات قوية وشفافة مع المستثمرين والقائمين على أسواق المال، خصوصا وأننا أصبحنا نرى أن أغلبية الشركات المدرجة لديها إدارات لعلاقات المستثمرين، أو تخطو نحو تعيين متخصصين في إدارة علاقات المستثمرين، للإشراف على الاجتماعات الخاصة بنشاط الإدارة، والمؤتمرات الصحافية، والاجتماعات الخاصة مع المستثمرين، وممارسة دورهم مع المسؤولين على المواقع الإلكترونية، وإعداد التقارير السنوية للشركة. وأوضح بقوله « غالباً ما تشمل وظيفة علاقات المستثمرين نقل المعلومات المتعلقة بالقيم غير الملموسة مثل سياسة وثقافة عمل الشركة أو مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي ظل هذا المفهوم، هناك أهداف رئيسة للعاملين في مجال إدارة علاقات المستثمرين لابد من التأكيد عليها، أهمها تحديد وظائف وكيفية التواصل مع المجتمعات الاستثمارية والاقتصادية». ومن ناحيته قال محمد عبدال « اكتسب مفهوم علاقات المستثمرين المزيد من الوعي لدى العديد من الشركات المدرجة أخيراً، وبات يأخذ أهمية خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها السوق الكويتية.

