مال وأعمال

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا حادا في الاقبال على الشحن الجوي بنسبة 6.0 في المئة في الثلث الأخير من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا يعد أكبر انخفاض في الطلب على الشحن في أي منطقة العالم، وأرجع خبراء النقل الجوي هذا الانخفاض للتحديات االتشغيلية والجيوسياسية التي تواجه بعض شركات الطيران الرئيسة في المنطقة.

في المقابل وطبقا لبيانات حركة نقل الركاب العالمية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب الأداء المرن في الأسواق المحلية. لكن مازالت الحركة منخفضة مقارنة بمستويات النمو التاريخية في السنوات القريبة الماضية، ومن أبرز الزيادة التي شهدتها المناطق ما سجلته شركات الطيران في الشرق الأوسط التي شهدت زيادة بنسبة 5.9 في المئة في الثلث الأخير في العام الذي اوشك على الانصرام. وايضا شركات الطيران في القارة الافريقية التي ارتفعت فيها حركة السفر بنسبة 1.8 في المئة في شهر أكتوبر، ربما يكون التباطؤ الاقتصادي في جنوب إفريقيا قد أثر على الاعتدال الأخير في نمو الطلب الذي وصل في العام الماضي بنسبة 3.6 في المئة.

وارتفع الطلب على السفر المحلي بنسبة 3.6 في المئة في الثلث الأخير من العام الحالي مقارنة بالعام 2018، الذي انخفضت فيه حركة السفر بسبب الأداء الضعيف في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر الأسواق المحلية. واظهرت البيانات التشغلية عن أسواق الشحن الجوي العالمية ان ظاهرة التراجع في حجم الشحن على متن الطائرات لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج وانما شملت العديد من المناطق على الكرة الأرضية حيث انخفض الشحن العالمي بنسبة 3.5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. رغم ارتفاع سعة الشحن، على الطائرات المقاسة بالطن، ان يقل التراجع خلال الثلث الأول من العام المقبل 2020 بشكل عام - وهي أضعف نتيجة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية. بل اضعف بكثير من العام الماضي 2018 الذي عانى الشحن الجوي من آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتدهور التجارة العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي على نطاق واسع. واضطراب العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي - أكبر مركز شحن في العالم.

