مال وأعمال

كشفت احدث احصائية لبورصة الكويت للاوراق المالية ان قيمة الاسهم المرهونة في القطاع الصناعي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت 85 مليون دينار لعدد 648.089 مليون سهم مرهونة في 17 شركة صناعية مدرجة بالقطاع الذي يضم نحو 30 شركة.

وذكرت الإحصائية التي اعدتها «النهار» ان قيمة الاسهم المرهونة انخفضت من بداية العام الى نهاية الشهر الماضي (11شهرا) بنحو 10.2 في المئة كما تراجعت كميات الاسهم المرهونة بنحو 14.6 في المئة.

وأشارت الاحصائية الى أن الشركات التي تضم اسهم مرهونة هي اسمنت الكويت والخليج للكابلات والصناعات الهندسية والثقيلة وبناء السفن، اسمنت بورتلاند، الشعيبة الصناعية، اسيكو للصناعات، الصناعات الوطنية، اجيليتي، الوطنية للتنظيف ورابطة الكويت والخليج للنقل، المجموعة المشتركة للمقاولات، الافكو، مبرد القابضة، كي جي ال لوجيستيك، رأس الخيمة لصناعة الاسمنت، المتكاملة القابضة، ومجموعة الخصوصية القابضة .

ولم تشهد 13 شركة وجود اسهم مرهونة وهي المعادن والصناعات التحويلية، اسمنت الهلال، المعدات القابضة، الصلبوخ التجاري، المجموعة التعليمية القابضة، الكويتية لبناء المعامل، هيومن سوفت، الوطني للرماية، المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية، واسمنت الخليج .

وجاء سهم الـ «كي جي ال لوجيستيك» اعلى الشركات التي يوجد بها اسهم مرهونة بلغت 292.319 مليون سهم يلية سهم شركة 102.259 مليون سهم مرهونة وأقلهم شركة الشعيبة الورقية بـ 368.933 ألف سهم .

يذكر أن الأسهم المرهونة، هي تلك الأسهم التي يتم إيداعها لدى «المقاصة» من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن بتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن.

ويعد القطاع الصناعي من القطاعات التشغيلية التي لا يوجد عليها اشكالية في رهن اسهمها لاعتماد على اداء التشغيلي المضمون ويستهدف الرهن فى اغلبه الحصول على التمويل لاستغلاله في توجيه السيولة الناتجة من الرهن في الاستثمار في مشاريع استراتيجية مدرة او للدخول في فرص استثمارية ذات جدوى عالية سواء داخل الكويت او خارجها.

