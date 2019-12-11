مال وأعمال

اعلن بنك الكويت المركزي انه استكمالًا لمساعي البنك الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال العمل الإحصائي من خلال تطوير قواعد بياناته الإحصائية وتوفير بيانات متكاملة وشاملة من حيث نطاق التغطية والدورية والحداثة والجودة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، واستمرارًا لجهوده الحثيثة في تعزيز الإفصاح والشفافية بشأن البيانات التي يختص بها بنك الكويت المركزي.

قام بنك الكويت المركزي اليوم بنشر بيانات كل من وضع الاستثمار الدولي وإجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت ابتداءً من النشرة الإحصائية الفصلية للربع الأول (يناير- مارس) من عام 2019، وذلك باستحداث الجدولين (44) و(44-1) المتضمنين بيانات وضع الاستثمار الدولي لدولة الكويت على أساس سنوي وربع سنوي على الترتيب، وكذلك استحداث الجدولين (46) و(46-1) المتضمنين بيانات إجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت على أساس سنوي وربع سنوي على الترتيب.

