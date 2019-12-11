مال وأعمال

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في دولة جنوب أفريقيا، إنها تدرس تطبيق إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة الدخول المسبقة لتطبيقها في العام الجديد 2020 لتلحق بشقيقتها الخليجيات دول السعودية والامارات وقطر التي استفادت من هذه الميزة من نوفمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الهدف من هذه الخطوة دعم ازدهار السياحة في البلاد، باعتباره قطاعًا مهماً لخلق فرص العمل، معرباة عن أملها أن تسهم تلك التسهيلات في استقطاب أعداد كبيرة من السياح، الخليجيين االعام المقبل ونمو هذا القطاع في البلاد.

ومن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أعفت جنوب افريقيا 82 دولة، من تأشيرة الدخول المسبقة لها وهي نيوزيلندا، كوبا، غانا، وساو تومي وبرينسيبي وآيسلندا، أستراليا، ألمانيا، أنتيغوا وباربودا، أندورا، إسبانيا، إسرائيل، إيرلندا، إيطاليا، الأرجنتين، الأردن، الأوروغواي، الإكوادور، البرازيل، الدنمارك، الرأس الأخضر، السويد، المالديف، المجر، المكسيك، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، اليونان، باراغواي، باربادوس، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنين، بوتسوانا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تشيلي، جامايكا، جبل طارق، جُزر فيرجن البريطانية، رومانيا، زامبيا، زيمبابوي، سنغافورة، سوازيلاند، سويسرا، سيشل، غيانا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، كندا، كوريا الشمالية، كوستاريكا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالاوي، مالطا، ماليزيا، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، نيوزيلندا، هولندا.

وجنوب افريقيا عروس القارة السمراء التي يعشقها محبو أجمل طبيعة وأروع حياة برية في العالم لها سحرها ورونقها الخاص، من يزورها يشعر وكأنه زار العالم في مكان واحد،،فهي تملك واحدة من افضل 10 مدن رومانسية في العالم عاصمتها كايب تاون التي تتمتع ببيئة جميلة جداً تمزج بين الجبال والشواطئ ويُشكَّل سُكانها أحد أهمّ ميزاتها؛ حيث تتكوّن من العَديد من الأعراق والديانات المختلفة التي تتجانس فيما بينها? من أهمّها الآسيويين? والسود? والبيض، ويتحدّث سُكانها اللُغتين الإفريقانية والإنكليزية. وهي مشهورة بمناخها المُعتدل طوال السنة والتنوّع الكبير في الأنشطة المتوفرة فيها وحصلت مدينة كيب تاون على أعلى نسبة تصويت بكونها أفضل مدينةٍ عالميّة في قائمة الجوائز السنويّة للسفر وتعد كايب تاون الواجهة السياحية لأفريقيا ككل ويرجع ذلك إلى مناخها الجيد والبيئة الطبيعية والبنية التحتية المتطورة.

وتستأثر جنوب افريقيا برقم مميز في القارة السمراء من المعالم المسجلة في قائمة التراث العالمي حيث تضم 10 مواقع، تعكس كل منها جانبًا مهماً في مشهدها الثقافي والطبيعي.كما تعد كنوزًا ثقافيًا مثل الحفريات البشرية، ومملكة جنوب أفريقيا لقدامى السكان الأصليين، ونقوش ورسوم الكهوف لشعب سان، والاستخدام التقليدي للأرض من جانب شعب ناما، بالإضافة إلى سجن غُيّب فيه سجناء سياسيون (بمن فيهم نيلسون مانديلا).

والمواقع الاثرية هي: زيرة روبن ومنتزه الأراضي الرطبة في سانت لوسي وموقع الهومنيدات (متحجّرات الإنسان البدائي) في ستيركفونتين وسوارتكرانس وكرومدراي وأنفيرون وحديقة مالوتي دراكنزبرجمنظر مابونغوبوي الثقافي ومحمية الزهور في الكاب وقبة فريدفورت ومشهد ريشترسفيلد الثقافي والنباتي ومنظر الخوماني الثقافي وجبال باربيرتون ماكونيا.

وجنوب افريقيا عروس القارة السمراء التي يعشقها محبو أجمل طبيعة وأروع حياة برية في العالم. لها سحرها ورونقها الخاص، من يزورها يشعر وكأنه زار العالم في مكان واحد، وفوق هذا وذاك تملك بالمقارنة مع الكثير من دول أفريقيا بنية تحتية والمرافق حديثة ومتطورة، فمدن مثل كيب تاون وجوهانسبرغ وبريتوريا، دوربان، كنيسنا، والعديد من المدن الأخرى لديها نظام متكامل من الخدمات والسبل الترفيهة، ولا عجب في ذلك فقد استضاف تلك البلد الجميل نهائيات كأس العالم 2010. كما انها البلد الوحيد في العالم الذي لديه مملكة الأزهار الخاصة بها. وتضم هذه المنطقة 9600 نوع من النباتات، 70 في المئة منها فريدة من نوعها ولا تنمو في أي مكان آخر في العالم. واحدة من أشهر هذه الأنواع الفريدة زهرة بروتي العملاق، المعروفة أيضا باسم الملك بروتي، وهي الزهرة الوطنية في جنوب أفريقيا. وللأسف، أكثر من 1000 من هذه الأنواع تواجه خطر الانقراض مع استمرار النمو في مقاطعة الكاب الغربية.

وتضم مزيجاً نادراً من التنمية الحديثة والثقافة الأفريقية والمعالم السياحية في الهواء الطلق، فضلا عن الحياة البرية الجامحة التي لن تجد مثيلها في أي مكان آخر في العالم. وخاصة في حديقة كروجر الوطنية التي تمتد على ما يقرب من 8000 ميل مربع، وتضم مجموعة رائعة من الحيوانات (147 نوعاً من الثدييات، 507 أنواع من الطيور و114 من الزواحف المختلفة، 336 نوعا من الأشجار و34 نوعا من البرمائيات، و49 من الأسماك).

