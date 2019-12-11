مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي إذ طغت الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي على مزايا اتفاق أوبك مع منتجين شركاء في نهاية الأسبوع الماضي على زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 64.14 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 58.92 دولاراً للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الاثنين.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة «حالة النشوة (بسبب تخفيضات أوبك) لم تدم طويلا والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري».

وأظهرت بيانات هبوط صادرات الصين في نوفمبر 1.1 في المئة على عكس توقعات استطلاع لرويترز بزيادة واحد في المئة.

ويقول محللون إن تحرك أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء مثل روسيا، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.

لكن زيادة الإنتاج من خارج أوبك تهدد بإلحاق الضرر بجهود الحد من إمدادات الخام العالمية.

في إطار متصل انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع اقتراب الموعد النهائي لبدء جولة جديد من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات من الصين في ضوء تعليقات إيجابية من واشنطن وبكين بشأن تقدم محادثات التجارة.وأغلق نيكي منخفضا 0.08 في المئة ليصل إلى 23410.19 نقطة.

كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع 69 سهما على المؤشر نيكي في حين انخفض 152 سهما.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة مسجلا 1720.77 نقطة.

وتراجعت مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع عشر على التوالي في نوفمبر وانخفض عدد السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة للشهر الخامس على الترتيب بسحب بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في البلاد.

وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم نزلت 3.6 في المئة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

ويأتي ذلك عقب انخفاض أربعة في المئة في أكتوبر تشرين الأول و5.2 في المئة في سبتمبر. وانكمشت مبيعات السيارات في البلاد في العام الماضي لأول مرة منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الاتحاد إنه في نوفمبر، نزلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة 43.7 في المئة عقب انخفاض 45.6 في المئة في أكتوبر تشرين الأول. وقفزت مبيعات تلك السيارات 62 في المئة تقريبا في العام الماضي رغم الانكماش في السوق بشكل عام.

وتشمل سيارات التي تعمل بأنواع الطاقة الجديدة السيارات الهجينة وتلك التي تعمل ببطاريات كهربائية فقط والتي تعمل بخلايا وقود هيدروجيني.

