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مال وأعمال

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كلياً أو جزئياً خلال أول 30 يوماً من التداول

«أرامكو» ستمارس خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15 %


قالت البنوك المرتبة لإصدار أرامكو السعودية إن الشركة ستمارس خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15 في المئة كليا أو جزئيا خلال أول 30 يوما من فترة تداولاتها.
وأوضح البيان الصادر عن سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية تعليقات صادرة في وقت سابق عن مسؤول تنفيذي في الأهلي كابيتال نقلها تلفزيون العربية الإخباري قال إن خيار بيع الأسهم تمت ممارسته.
وإذا جرت ممارسة الخيار بالكامل فإن شركة النفط العملاقة التي تسيطر عليها الدولة قد تجمع 29.4 مليار دولار. وجمع الطرح العام الأولي الرئيس لأرامكو 25.6 مليار دولار يوم الخميس.
وتدرج أرامكو أسهمها يوم الأربعاء في البورصة السعودية بعد استكمال أكبر طرح عام أولي في التاريخ.


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