مال وأعمال

قالت شركة النفط الوطنية الكورية (كنوك) هذا الأسبوع إنها تتوقع استكمال منشأة تحت الأرض لتخزين نفط خام استراتيجي تشيدها في مدينة أولسان في جنوب شرق البلاد بحلول يونيو 2021. ويرفع استكمال منشأة تخزين النفط الخام طاقة التخزين الإجمالية للشركة إلى 146 مليون برميل. وبحسب بيانات من الشركة المملوكة للدولة فإن طاقة التخزين الراهنة تبلغ 136 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة موزعة على تسع منشآت. ووفقا لبيانات الشركة، ستصل طاقة التخزين الكلية في المنشأة الواقعة تحت الأرض في أولسان بعد استكمالها إلى 16.8 مليون برميل. وقال لي يون كيو المدير بمكتب تشييد أولسان التابع للشركة إن المنشأة ستخزن بشكل أساس درجات خام شرق أوسطية مثل الخام العربي الخفيف جدا من السعودية والخام العماني وهي الخامات التي تفضلها شركات التكرير الكورية الجنوبية. وكوريا الجنوبية هي خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وتستورد أكثر من 70 في المئة من نفطها من الشرق الأوسط.