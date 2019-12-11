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«جنرال إلكتريك الكويت» استضاف طلاب المدرسة الأميركية


استضاف «مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت» أخيراً طلاب الصف الخامس من المدرسة الأميركية في الكويت، وذلك ضمن إطار جهوده الرامية لإلهام وتنمية المواهب المحلية. وقام الطلاب بزيارة المركز على 3 دفعات يضم كل منها 50 طالباً للاطلاع على الابتكارات عالمية المستوى التي يتم تطويرها في المركز ضمن مجال تكنولوجيا الطاقة. وبهذه المناسبة؛ قالت آشلي كوتييه، عضو هيئة تدريس في المدرسة الأمريكية في الكويت: «انسجاماً مع مبادرات التعلم التجريبي، لا ندخر أي جهد لمساعدة طلابنا على اكتساب معرفة مباشرة منذ سنواتهم الأولى في المدرسة. وفي المركز، تمكن الطلاب من استكشاف كيفية تحويل فكرة بسيطة إلى نموذج عمل حقيقي، وفهم الوظائف المختلفة التي يمكن للمهندس أن يختارها كمهنة دائمة».


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