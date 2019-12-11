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تحت رعاية الوكيل المساعد للمناهج التربوية صلاح دبشة ومدير منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة شكرية السعيدي وحضور الاستاذ طارق العنزي الموجه الاول للغه العربية أقيمت فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في مدرسة حمود المضف المتوسطة بنين .

وقد تخلل الحفل عده فقرات طلابية متنوعة شارك بها طلاب من مدرسة عين جالوت وأبو ذر الغفاري عن «الذكاء الاصطناعي» والرجل الآلي والعالم الافتراضي»، ثم «لغتي عنوان هويتي» من مدرسة درة بنت أبي سلمة، اعقب ذلك فقرة مدرسة أم معقل «موطن الأفنان» وجاء بعدها فقرة مدرسة الشامية «قطرة ماء» ثم فقرة «جماليات اللغة العربية» من مدرسة عمير بن سعد ، و«فخر واعتزاز» من مدرسة هيا الجاسم ، ثم اعقبتها فقرة مدرسة سمية «حكاية لغة» و«بحور الشعر والكلمة وتأثيرها» من مدرسة إشبيلية.

وبعدها قدمت مدرسة الأحمدية فقرة «بانوراما صخر» عن اختراع كمبيوتر صخر واللغة العربية، وأبدعت مدرسة محمد الفايز بقصيدة «لا تلمني في هواها» وختمت مدرسة طارق السيد رجب فقرة «لغة القداسة والعراقة»، وقد تجول الحضورفي أروقة المعرض المقام على هامش الحفل.

