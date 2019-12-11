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افتتحت قهوة زيتونا، الكافيه الأكثر شعبية في لبنان، أول فرع للعلامة التجارية خارج لبنان في موقع استراتيجي في منطقة بنيد القار على شارع الخليج العربي في الكويت. وقد حضر حفل الافتتاح الرئيس التنفيذي لشركة أفكار القابضة دوري رزق، والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية جان معكرون، وممثلون عن مجموعة الشايع وحشد من الإعلاميين.

وتمتاز قهوة زيتونا بمفهومها المميز الذي يجمع بين البساطة والحداثة في آن معاً، فتجسّد الأجواء الأصيلة والحقيقية لمقاهي الأحياء اللبنانية، من خلال بيئتها الاستثنائية، وما تقدمه من خدمات للزوار. إن تجربة قهوة زيتونا هي خير تعبير لعبارة «لاقينا بالزيتونا»؛ إذ تقدّم لضيوفها فرصة التمتع بالمزايا البسيطة في الحياة.

