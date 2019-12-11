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استضافت مكتبة الجامعة الأميركية في الكويت مجلس الامة للاحتفال بالذكرى الـ 57 لدستور الكويت حيث قام ممثلون عن المجلس خلال وجودهم في الحرم الجامعي بتفسير مواد مختلفة من الدستور بالإضافة إلى شرح الثقافة الدستورية ودور مجلس الأمة الكويتي.

ومن ضمن الفعاليات، طرحت الامانة العامة لمجلس الامة الكويتي مسابقة يوم الدستور والتي تتطلب من الطلاب الإجابة على بعض الأسئلة عبر الموقع الالكتروني لدخول السحب على جوائز قيمة. وسيتم الإعلان عن الفائزين الخمسة في المسابقة يوم 5 ديسمبر حيث سيحصلون على جوائز نقدية مختلفة.

وعلقت مديرة المكتبة السيدة أسماء الكنعان بالقول «نحاول التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإتاحة الفرص لطلابنا حتى يتعرفوا على تاريخ الكويت وثقافتها وحكومتها و أتيحت الفرصة للطلاب للتفاعل مباشرة مع ممثلين من مجلس الأمة وطرح الأسئلة التي قد تساعدهم في دراستهم». مؤكدة على أهمية هذه المناسبة، مشيرة «ان إصدار الدستور كان علامة مهمة في تاريخ الكويت وضعت نظام الحكم والمبادئ الرئيسة للحرية والعدالة والمساواة».

وعلق أحد ممثلي مجلس الأمة وهو محمد العوض قائلا: «لقد كان حدثا مثيرا للاهتمام فقد استمتعنا بالوجود في المكتبة لتلقّي المعلومات عن دستور الكويت وتاريخها بحضور أعضاء هيئة التدريس والموظفين وخاصة الطلاب. و كان من المثير للاهتمام استكشاف معارفهم في هذا المجال وقضاء وقت كبير في مناقشة ما يمكن أن تضيفه هذه المعلومات إلى دراستهم».

