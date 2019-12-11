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نظم قسما اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدرسة الكويت الانكليزية ندوة أدبية بعنوان «القراءة نبراس حياة» الذي تحدث بها الكاتب والأديب د. سليمان الشطي، وأدارها علي السيد هلال المعلم في المرحلة الثانوية.

وقالت إدارة المدرسة في تصريح صحافي إن الندوة قام بالإشراف عليها رئيس القسم المعلم إيهاب حبشي، بحضور صاحب المدرسة محمد جاسم السداح، والإدارة العليا، وعدد من الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات.

وأضافت الإدارة بتصريحها أن الكاتب والأديب د. سليمان الشطي تطرق في الحوار إلى بيان دور وأهمية القراءة في حياة الشعوب، وكيفية انتقاء القارئ للكتاب الجيد، كما تخلل الحوار المكانة التي تحظى بها القصة القصيرة في الكويت بالوقت الحالي.

وذكرت إن الندوة شهدت تفاعلاً كبيراً في النقاش من قبل طلاب المرحلة الثانوية، والذين وقاموا بطرح العديد من الأسئلة على الأديب الشطي، وقد أشاد الحضور بالمستوى الراقي الذي ظهرت به هذه الندوة الأدبية.

