آخر النهار

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إن المخرج سمير سيف، توفي امس الاول عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية. ولد سيف في 23 أكتوبر من عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز ليجري تعيينه بالمعهد، وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام ويوسف شاهين وحسن الإمام. والمخرج سمير سيف واحد من كبار مخرجي السينما المصرية، تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم، وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، ووصلت أعماله الفنية لنحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية. ويعتبر المخرج الراحل أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا عديدة مع عدد من نجوم السينما، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي ونور الشريف، وأبزر أفلامه «المشبوه»، و«النمر والأنثى».

