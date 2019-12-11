آخر النهار

أثار المطرب المصري، محمد منير، قلق جمهوره ومحبيه بعدما ظهر في حفلاته الأخيرة وهو يغني جالساً على الكرسي، وسط أنباء ترددت بشأن تردي حالته الصحية في الأشهر الماضية. وكان منير قد شارك في مهرجان الموسيقى العربية، كما قدم حفلته بدار الأوبرا المصرية وهو جالس على الكرسي، إلا أنه لم يتطرق حينها إلى حالته الصحية. وفي حفل أقيم أخيراً في أحد النوادي المصرية، أطل منير مجدداً وهو جالس على كرسي. وقرر أن يتحدث مع جمهوره ويوضح له طبيعة ما يعاني منه. وأكد منير أنه يعاني من إصابة في مفصل الحوض، وهي إصابة يتعرض لها لاعبي كرة القدم عادةً. وشدد على أن هذا الأمر لن يمنعه عن الغناء على الإطلاق. وأشار إلى أنه كان باستطاعته الحصول على إجازة لعام كامل بسبب حالته الصحية، لكن الجمهور لن يوافق على هذا الأمر، ما جعله يطلب من جمهوره السماح له بالغناء جالساً، قائلاً: سيبوني أدلع عليكو زي مانا عايز.