آخر النهار

انطلقت بالأمس فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته العشرين، ولعل الملاحظة الأكثر حضوراً، هو ذلك الامتزاج بين الأجيال.

ففي اللحظة التي ارتقى بها المنصة، كوكبة من كوادر وأجيال الحركة المسرحية ازدحمت الصالة بجيل من المسرحيين الشباب، وفي الأغلب من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة.

هذا الامتزاج بين الأجيال، ظل يمثل أحد المسارات الأساسية التي شكلت نهج هذا المهرجان، وهكذا الأمر على صعيد الحضور الرفيع لمستوى لضيوف المهرجان والذين يشكلون أيضا نهجاً نفتخربه ونعتز.

لقد كان حفل الافتتاح معبرا عن جوانب من مسيرة هذا المهرجان الذي شكل استمرارية أحد الرهانات والنجاحات البالغة الأهمية، حيث استطاع المهرجان عبر مسيرته أن يتجاوز الكثير من المصاعب، وها هو اليوم يحتفل بمرور عقدين من الزمان على بدايته. خلال تلك المسيرة،قدم مهرجان الكويت المسرحي، الكثير من الأسماءوالأجيال والمبدعين والمتميزين الذين راحوا يمارسون دورهم ومسيرتهم في إثراء الحركة الفنية والمسرحية على وجه الخصوص.

أهم ما يميز حفل الافتتاح ذلك الحضور الذي يؤكد بأننا أمام مهرجان بات له موعده.. وبصمته.. ومسيرته.. وإنجازاته.

وهي دعوة للمتابعة.. مع جديد الدورة العشرين.

وعلى المحبة نلتقي

