آخر النهار

تنطلق مساء اليوم اول عروض مهرجان الكويت المسرحي من خلال مسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي . وكان مهرجان الكويت المسرحي قد افتتح مساء امس على صالة مسرح الدسمة بحضور حشد متميز من نجوم المسرح المحلي والعربي. وفي تصريح صحافي شدد رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي عن ثقتة الكبيرة بجيل الشباب في فرقة المسرح الكويتي والذي راح يحتل موقعه البارز خلال مسيرة هذه الفرقة العريقة . وأشار السلمان في تصريح خاص بان مسرحية «هاديس» من توقيع الكاتب والمخرج أحمد العوضي تمثل رهاناً متجدداً لفرقة المسرح الكويتي وايضا اجيال الفرقة التى راحت تكمل بعضها البعض .

وفي مستهل تصريحه قال الفنان احمد السلمان : - أولا نبارك لأهل المسرح في الكويت عيدهم وعرسهم المسرحي الذى انطلق مساء امس وسط احتفالية مسرحية تليق بحفل الافتتاح وتاريخ المهرجان ومسيرته بالاضافة الى الحضور المتميز من أجيال المسرح وقيادات المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب . وتابع : فرقة المسرح الكويتي تستهل اليوم عروض مهرجان الكويت المسرحي من خلال مسرحية «هاديس» من تأليف واخراج الفنان الشاب احمد العوضي والذى يقدم تجربة يذهب بها الى منطقة اضافية في مسيرته وأيضا ضمن مشوار فرقة المسرح الكويتي التي أعلنت ومنذ اكثر من عقد من الزمان ان رهانها سيكون على جيل الشباب بما يمتلكون من نبض وفكر وإنجاز. وحري بالذكر ان فريق مسرحية «هاديس» يضم كلاً من الفنانين سماح وعلي الحسيني ولولوة الملا وبدر الشعيبي وغادة وحمد بوناشي وعلي قاسم ويوسف بوناشي والموسيقار محمد الزنكوي ومهندس الاضاءة عبدالله النصار ومهندس الديكور فيصل العبيد والماكيير عبدالعزيز الجريد ومهندس الصوت هاني عبدالصمد وعدداً آخر من كوادر الفرقة الذين يغطون جميع تخصصات العرض المسرحي.

