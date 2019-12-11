آخر النهار

احتفل محرك البحث العالمي «غوغل»، بذكرى ميلاد الـ 98 للمطربة العراقية عفيفة إسكندر. وتعد عفيفة اسكندر من أشهر مطربات الوطن العربي والعراق، والتي ولدت في عام 1921 بمدينة الموصل العراقية، وهي من أب عراقي وأم يونانية، وقضت في بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935 دعمتها والدتها في بداية مسيرتها الفنية، وكانت دائمًا تقدم لها النصح وأخبرتها أن الغرور هو مقبرة الفنانين وعن حياتها الشخصية تزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر في عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عاماً واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك. كما لقبت عفيفة بمنلوجست المجمع العربي الموسيقي كونها أجادت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف على عدد من الآلات الموسيقية أبرزها «ماريكا دمتري». سافرت عفيفة إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة «بديعة مصابني» في مصر وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينيات، وكذلك عملت مع فرقة تحية كاريوكا، وكانت أبرز مشاركاتها العربية في التمثيل في فيلم «يوم سعيد» مع الفنان الراحل الكبير محمد عبدالوهاب وفاتن حمامة وغنت فيه لكن لسوء الحظ لم تظهر الأغنية عند عرض الفيلم بسبب المخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت الساعتين.