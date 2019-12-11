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تشارك الفنانة ندى بهجت في فيلم «عيد جواز» والذي يعرض في عام 2020. كشفت ندى بأنها خاضت مرحلة التصوير منذ عدة أيام بأحد اللوكيشنات المتفرقة منها منطقة المنصورية وأكتوبر وغيرها. أكدت ندى بأنها تجسد شخصية تدعى «مايا» متزوجة من الفنان عمر خورشيد ولكنها كانت مخطوبة للفنان محمد سليمان من قبل وتمر بأكثر من أزمة نفسية تحاول التغلب عليها مع طبيعة الحياة وغيرها . أضافت: «أن يحدث عدة صراعات بين زوجها وخطيبها السابق وغيرها من الأحداث التي تدور سترونها أثناء المشاهدة. أشارت ندى بأن أحداث فيلم «عيد جواز» في إطار رومانسي واجتماعي وساسبنس. يذكر أن الفنانة ندى بهجت عرضت فيلمها السينمائي «استدعاء ولي عمرو» خلال أيام بدور العرض السينمائي.

