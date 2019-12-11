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بعد النجاح الهائل والمدوي الذي حققته الأفلام المصرية في دور العرض مع بداية نزولها في موسم عيد الأضحى والإيرادات القياسية غير المسبوقة التي حققتها بدأ التراجع حاليا في إيرادات هذه الأفلام والذي سيعقبه انسحاب تدريجي من دور العرض ليتم إفساح المجال تماما أمام الأفلام الأميركية لتمثل الساحة خلال هذه الفترة والتي يطلق عليها المراقبون وصناع السينما «فترة ما بين المواسم» بعدها تستعد دور العرض لموسم جديد هو موسم أفلام رأس السنة «أفلام الكريسماس» ومن هنا كان شهر أكتوبر الحالي هو بداية نزول وتواجد الفيلم الأميركي في دور العرض من خلال عدد الأفلام التي ينتظرها الجمهور المصري من محبي السينما وخاصة الفيلم الأجنبي.

وقبل استعراض هذه الأفلام نشير سريعا إلى آخر إيرادات لأفلام موسم عيد الأضحى أو النتائج شبه النهاية لهذا الموسم السينمائي الناجح جداً احتل فيلم «الفيل الازرق2» القمة وتربع عليها بإيرادات أسطورية غير مسبوقة في كل تاريخ السينما المصرية حيث حقق «102» مليون جنية وجاء فيلم «أولاد رزق2» في المركز الثاني محققا «97» مليون جنية بينما لم تتجاوز إيرادات فيلم «خيال مآته» لأحمد حلمي حاجز الـ «27» مليون جنيه احتل بها المركز الثالث وهو رقم يبدو قليلاً للغاية بالنسبة لحلمي بعدما كان متوقعاً أن يصل بأرقامه إلى أبعد من ذلك بكثير لذلك ابتعد عن المنافسة الفعلية في شباك التذاكر وتركها لكريم عبدالعزيز وأحمد عز.. وحل فيلم «سبع البرمبة» لرامز جلال بالمركز الرابع وهو مركز رائع للغاية بالنسبة لرامز مقارنة بأفلامه السابقة ونأتي إلى الأفلام الأميركية التي أفسحت دور العرض المصرية شاشاتها لها وفي مقدمتها فيلم «الجوكر» الذي يتزامن عرضه في مصر مع بداية عرضه في أميركا وبريطانيا وعدد من دول العالم واحتشد الجمهور المصري من محبي الكوميكس وشخصيات عالم «DC» بأبطاله الخارقين مثل باتمان وسوبرمان وأعدائهم أيضاً أمام دور العرض مع أول أيام عرضه مطلع الشهر الجاري لأنهم كانوا في شوق وانتظار لعرضه.

وتعود النجمة انجلينا جولي بعد غياب عن الشاشة امتد لعدة سنوات بفيلم «ماليفسنت» في جزئه الثاني وهو من إنتاج شركة ديزني... وهناك توقعات كبيرة أن يحقق الفيلم نجاحاً هائلاً بهذه الشخصية الأسطورية. الفيلم من إخراج جواشييم روتينغ ويشارك في بطولته ميشيل فايفر- إيلا فاينبح- ديفيد جياسي- ايمليدا ستونتون- جونو تيمبل.

أما الفيلم الأميركي الثالث التي تشهده دور العرض المصرية هذا الشهر فهو «ملائكة تشارلي» الذي يعود في جزء جديد وشكل جديد.

ويأتي النجم ويل سميث محملاً بنجاح هائل وأسطوري بفيلمه «علاء الدين» ويراهن على هذا النجاح في فيلمه الجديد «جيمني مان» أو «رجل الجوزاء» ويعود سميث مع هذا الفيلم إلى أجواء الاكشن والإثارة التي حقق فيها نجاحاً كبيراً على مدى سنوات طويلة ويرصد الفيلم الذي قام على إخراجه المخضرم أنغ لي بعض التعقيدات النفسية لقاتل مأجور يجد نفسه في مواجهة مع صورة اصغر سناً منه ويجسد ويل سميث الشخصيتين.. ويشاركه بطولة الفيلم كليف اوين وماري اليزابيث وينستين.

هذا وتواصل «5» أفلام أميركية أخرى عروضها في دور العرض المصرية لعدد من النجوم من ذوي الأسماء الكبيرة مثل براد بيت وسيلفستر ستالون وجيسكا تشاستين وجيران باتلر وتحقق إقبالاً جماهيرياً وإيرادات لا بأس بها.

