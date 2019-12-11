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بعد تكريمه وحصوله على جائزة فاتن حمامة التقديرية في الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أقامت إدارة المهرجان ندوة موسعة للمخرج الكبير شريف عرفه شهدت حضوراً كثيفاً من رواد المهرجان والفنانين مما جعلها أشبه بمظاهرة حب لواحد من أهم مخرجي السينما المصرية في الثلاثين عاما الأخيرة

أدار الندوة الناقد طارق الشناوي وحضرها محمد حفظي رئيس المهرجان واستهلها بتوجيه الشكر لشريف عرفة على قبوله التكريم في دورة هذا العام وقال: إن اللجنة الاستشارية كانت موافقتها بالإجماع على تكريم هذا المخرج الكبير ولذلك نشعر بفخر كبير على هذا التكريم خصوصاً في ظل رئاستي للمهرجان

وأضاف حفظى: أشعر بحزن كبير لعدم تعاوني مع شريف عرفة كمنتج وسيناريست لأنه أسهم في حبي لصناعة السينما وأما هنا يسعدني الآن أن ابلغه بمفاجأة سارة حيث تقوم حالا احدى الفضائيات العربية بترميم أفلامه القديمة

وأبدى عرفة سعادته الواضحة بهذه المفاجأة السارة وتحدث معبراً عن سعادته أيضا بحصوله على جائزة وتكريم يحمل اسم سيدة شاشة السينما العربية فاتن حمامة.. وقال:حبي للسينما بدأ في سن مبكرة للغاية وترسخ هذا الحب عندما بدأت التعاون مع والدي المخرج سعد عرفة إلى جانب عملي مع كبار الأساتذة في مجال الإخراج وقال: الموهبة مهمة للفنان لكن بدون إصرار لن يستمر.. وعندما دخلت لعالم السينما كان بداخلي إيمان أن نغير الصناعة لأن السينما هي القوة الثانية في مصر بعد الجيش، ويحضر في ذهني واقعة عندما استوقف مواطن عربي لرئيس جمال عبدالناصر أثناء زيارته لإحدى الدول العربية وقال له «سلم لي على إسماعيل ياسين».. وهذا يوضح بشكل جلي السينما وقوة تأثيرها وأنا دائما أرى أن لكل جيل مواصفاته وظروفه يتسلم الراية من الجيل الذي سبقه ويحاول أن يعبر عن واقع مجتمعه. وكان هذا بعد سؤال عن رؤيته للأجيال التي مرت على السينما المصرية.

وتابع شريف عرفه قائلاً: «عندما أقرر تقديم فيلم يكون هدفي الأول هو الجمهور فلا تصدق المخرج الذي يقول إن النجاح في المهرجانات والحصول على الجوائز أهم من النجاح الجماهيري في شباك التذاكر، فأنا أقدم فيلما للجمهور أولا قبل المشاركة في المهرجانات.. وأضاف: «إننا في مصر ليس لدينا قاعدة للممثل وأنا لا أصنع فيلما لنجم معين بل على العكس أبحث عن النجم الذي يناسب الدور».

وأعرب عرفة عن فخره وسعادته بأنه التقى مع الكاتب وحيد حامد في حياته، والفنان الكبير عادل إمام في مجموعة من الأفلام الناجحة فنياً وجماهيرياً ساهمت وأثرت مشواره السينمائي بشكل كبير وقال : وقتها تعرضنا للهجوم الحاد على اعتبار أننا نظهر المحامين بشكل مرتشين وفسدة من خلال فيلم «طيور الظلام» مثلما حدث أخيراً من هجوم بعض الأخوة الصحافيين علىّ بسبب ظهور شخصية المراسل الحربي في بداية فيلم «الممر» بشكل سيئ.. وقال «ما المانع أن أقدم شخصية صحافي كان يعمل مع الراقصات وقرر بعدها تغيير مسار حياته وأصبح شخصية إيجابية.. وواصل: الأفلام لا يوجد بها شيء اسمه التعمد في تقديم فئة أو وظيفة معينة بشكل يسيء لهم.. والملفت أن رغم هذا الهجوم كانت أول جهة مصرية تكرم فريق عمل الممر هي مؤسسة الأهرام الصحافية العريقة. aوعن الواقعية في السينما أو ما يسمى بالسينما الواقعية قال: جمعتني بالمخرج الكبير الراحل صلاح أبوسيف صداقة قوية وسافرنا معاً للخارج كثيرا على الرغم من أنني لم أعمل معه وكانت أهم نصيحة وجهها لي أنه لا يوجد شيء اسمه سينما واقعية ولكن هناك شيئاً اسمه وجهة نظر مخرج ودراما فيها صدق وواقعية.. والمخرج أو الفنان لابد أن يتأثر بما يحدث في مجتمعه بكل تداعياته.

وأكد عرفة أنه لا يحب فكرة إعادة تقديم فيلم قديم لأن الجمهور سيقارن بين النسخة الأصلية والجديدة، وهذا لن يكون في صالح الفيلم الجديد فلا يمكن أن نعيد أفلاما مثل: «دعاء الكروان أو عائلة زيزي أو اللص والكلاب» وغيرها من الأفلام الراسخة في أذهان الجمهور. وعن رأيه في عودة الدولة للدعم، قال: «مضى علينا زمن اعتمادنا على الدولة، فنحن لدينا شركات إنتاج كبيرة تستطيع أن تتحمل مسئولية الصناعة، وكل ما نطلبه من الدولة هو أن تسهل عملية استخراج التصاريح والحصول على المعدات، فمثلا فيلم مثل الممر، ليس إنتاج الدولة لكنها ساعدتنا بشكل كبير في تسهيلات التصاريح والمعدات الحربية».

وأضاف: «عندما تم تأميم السينما في الستينيات تراجع الإنتاج وتعثرت الصناعة لكن مع الوقت ظهر جيل جديد من المخرجين الذين ضخوا دما جديدا في صناعة السينما مثل محمد خان وعاطف الطيب، واتجه الممثلون للإنتاج للنهوض بالصناعة، فنحن كفنانين علينا أن ندرك مسؤوليتنا في صناعة السينما كقوة ناعمة مؤثرة في الخارج».

وأشار عرفة إلى أن المواطن البسيط والرغبة في التغيير للأفضل كانت هي الهاجس الأكبر الذي حاول تقديمه في معظم أفلامه ومن هنا كنت محظوظاً عندما مهد لي الله بأن التقي مع الكاتب الكبير وحيد حامد حيث تلاقت أفكارنا في هذا الاتجاه وهذا ما جعلنا نقدم معا سينما قوية وناجحة.

ورداً على سؤال عن سبب قلة السينما الاستعراضية، وتراجع الفيلم الاستعراضي.. قال: هذه النوعية من الأفلام مكلفة مادياً وصعبة في تنفيذها لكني أتمنى أن أعيد هذه التجربة التي تكون قريبة من الناس وعندما قدمت «الدرجة التالتة» مع السيناريست ماهر عواد قررت بعدها تقديم فيلم «سمع هس» وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فنيا وجماهيرياً.

وأشاد عرفة بتجربته مع يسرا من خلال مجموعة من الأفلام الناجحة.. وقال «يسرا صديقة وأخت عزيزة والذي قد لا يعرفه الكثيرون أنني حضرت أول تدريب ليسرا على التمثيل والوقوف أمام الكاميرا عندما أجرى لها والدي الراحل المخرج سعد عرفة تجربة أداء أمام الكاميرا لأول مرة في حياتها.

وتحدث عرفة عن ذكرياته مع الراحل الكبير أحمد زكي، قائلا: «أعرف أحمد منذ أن قدم أول بطولاته السينمائية وهو فنان موهوب بنسبة 100 في المئة ويقيني أنه كان موهبة متفردة ورحيله خسارة فادحة للسينما المصرية والفن المصري.

واحتشدت الندوة بعدد هائل من الفنانين الذين حرصوا على حضور تكريم شريف عرفة ومن بينهم الفنان شريف منير، الذي تربطه علاقة صداقة مع شريف منذ أن كانا سويا في مرحلة الدراسة الإعدادية وقال عنوان حياة شريف هي الالتزام والمصداقية فهو لا يعرف المجاملات في عمله وعندما تعاونت معه في فيلم «ولاد العم» تمنيت ألا ينتهي التصوير من شدة استمتاعي بالعمل معه.

